Le retour de la neige, du vent, des précipitations: la météo de ce lundi

Lundi, à l’aube et en soirée, des précipitations à caractère hivernal sont attendues en Ardenne. Mardi, de la neige fondante est attendue sur les hauteurs du pays.

La semaine débutera sous un temps variable avec une nébulosité généralement abondante et quelques averses, indique lundi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. En haute Ardenne, les averses pourront adopter un caractère hivernal en fin de journée, même si la Flandre profitera d’une accalmie en cours de journée.

Les maxima se situeront entre 3ºC en haute Ardenne et 9ºC dans l’ouest et le vent soufflera jusqu’à 50 km/h sur les hauteurs de l’Ardenne et jusqu’à 60 ou 65 km/h à la Côte.