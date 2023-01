Plus de 70 % de la population belge qui travaille ne lirait pas ses mails et ne répondrait pas au téléphone en dehors des heures de bureau. C’est ce qui ressort d’une enquête de Liantis.

Sept travailleurs sur dix ne lisent pas leurs mails en dehors des heures de travail. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par le prestataire de service de ressources humaines Liantis, selon les informations de Het Laatste Nieuws . Selon les chefs d’entreprise de Belgique, 73 % des employés ne répondent rarement ou quasiment jamais au téléphone lorsqu’ils ne travaillent pas. Pas d’heures supplémentaires, rien que « le nécessaire ».

Dans cette enquête, 56 % des patrons déclarent que leurs employés ne souhaitent que rarement, voire jamais, assumer des tâches en plus de leurs fonctions habituelles. Il semblerait que les salariés belges considèrent, depuis ces dernières années, leur travail de manière différente. Il y a eu 30 % de burnouts en plus en 2020 chez les employés et entrepreneurs par rapport à 2016.