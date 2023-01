Wallonie: une partie du toit d’un magasin Cora s’effondre

Une partie du toit de la galerie commerçante Cora s’est effondrée dimanche soir à Rocourt (Liège), indique la police liégeoise. La galerie et le supermarché sont fermés le temps d’évaluer la situation.

La partie du toit de l’aile ouest de la galerie Cora de Rocourt, située du côté de la rue des Français, s’est effondrée dimanche soir vers 23h15.

La cause est une trop grande quantité d’eau qui s’était accumulée sur le toit. La galerie est inondée et les dégâts sont importants, précise la police de Liège.

Le Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques (SSSP), le cabinet du bourgmestre et le personnel de sécurité du Cora doivent se réunir lundi matin pour évaluer la situation et la stabilité de la partie ouest du bâtiment.