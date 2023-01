Romelu Lukaku vivement critiqué par un célèbre média italien: «Il rate tout ce qu’il y a à rater»

Ce week-end en Italie, l’Inter Milan s’est fait rejoindre en fin de match (2-2) à Monza lors de la 17e journée. Matteo Darmian (10e) et Lautaro Martinez (22e) ont, par deux fois, donné l’avantage aux Nerazzurri, mais Patrick Ciurria (11e) et Luca Caldirola (90e+3) ont permis aux locaux d’égaliser.

Outre les deux points perdus de l’Inter, côté belge, on retiendra également le fait que Romelu Lukaku est monté au jeu à la 55e minute à la place d’Edin Dzeko et que le Diable rouge n’a pas brillé. Si bien que nos confrères de la Gazzeta Dello Sport lui ont décerné un 4 sur 10 dans les bulletins avec le commentaire suivant : « il rate tout ce qu’il y a à rater. Il ne réussit même pas un contrôle et gâche deux contres alléchants ; le stade est quasi incrédule ».