Gershwin pour lancer la nouvelle année de l’OPRL

Compositeur de génie, pianiste virtuose, George Gershwin était un musicien capable de mêler les univers et les genres dans une harmonie évidente.

Jeudi 12 à la Salle Philharmonique de Liège, vendredi 13 au PBA de Charleroi. Infos : www.oprl.be

Pour les concerts de Nouvel An, l’OPRL (dirigé ici par Frank Dupree) et le pianiste américain George Li imaginent un « best-of orchestral » de l’œuvre de Gershwin, qui explorera aussi bien l’incontournable Rhapsody in Blue que l’inventivité d’Un Américain à Paris ou encore les accents jazzy de Catfish Row.