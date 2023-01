Permis de conduire: 425.000 personnes risquent une amende si elles ne font rien

Depuis 2010, la Belgique fait office de pionnière : un permis de conduire européen, en format carte de banque, a été introduit à titre d’essai. Depuis 2013, ces permis de conduire sont déployés partout.

La principale différence avec l’ancienne version (papier) ? Le nouveau permis doit être changé tous les dix ans. Mais… les Belges ne recevaient pas, jusqu’à présent, d’avertissement pour le faire, contrairement à la carte d’identité. « C’est et ça reste la responsabilité de chaque chauffeur de disposer d’un permis de conduire valable », répond le cabinet de Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, interrogé par le Nieuwbslad.

Les premiers permis de conduire nouvelle génération ont donc plus de dix ans, sans que tout le monde soit au courant qu’un renouvellement s’impose. Certains roulent ainsi avec une carte périmée et risquent une amende pouvant atteindre 16.000 euros, ainsi qu’un retrait de permis pouvant aller jusqu’à 5 ans. Pour résoudre ce problème, une entreprise privée a été chargée par le ministre et par le SPF Mobilité d’envoyer des avertissements.