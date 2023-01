Open d’Australie: les joueurs autorisés à jouer même en cas de test Covid positif

Les joueurs engagés à l’Open d’Australie pourront disputer le premier tournoi du Grand Chelem même s’ils ont été testés positifs au Covid-19 tant qu’ils se sentent physiquement aptes, a indiqué Craig Tiley, le patron du tournoi qui débutera lundi prochain à Melbourne.

Les joueurs ne seront pas obligés de passer des tests de détection du Covid pendant le tournoi, le protocole sanitaire ayant été assoupli en Australie depuis l’année dernière.

« Nous suivons les règles et nous avons été clairs vis-à-vis des joueurs et de notre staff : si quelqu’un ne se sent pas bien, il devra rester à la maison », déclare Craig Tiley, ajoutant que « comme pour le cricket, il pourrait y avoir des joueurs qui jouent avec le Covid ».