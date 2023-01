Nuku Hiva, la vie marquisienne (vidéo)

Avec sa baie somptueuse, ses vestiges archéologiques, ses vallées majestueuses et ses plages de sable noir, l’île marquisienne compte moins de 10 000 habitants.

Nuku Hiva est la plus grande île des Marquises.

