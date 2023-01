Anderlecht: Jean Kindermans également dans le viseur de la direction

Les supporters anderlechtois sont inquiets. La chasse aux gros salaires, dont Hendrik Van Crombrugge est le symbole depuis dimanche, ne laisse rien présager d’encourageant quant aux finances du club bruxellois dont les dirigeants veulent à tout prix faire des économies pour « sauver le club » et respecter le fameux plan financier établi sur cinq ans. Il y a d’autres joueurs que le capitaine qui sont poussés vers la sortie pour tenter de faire chuter une masse salariale trop élevée. On pense notamment à Hoedt, Refaelov, Raman et Trebel, qui a à peine joué dans le derby le week-end dernier.

Mais les plans d’austérité des patrons mauves ne se limitent pas au vestiaire. Depuis plusieurs semaines voire quelques mois, c’est ni plus ni moins que Jean Kindermans, le directeur du centre de formation de Neerpede, qui est dans le viseur ! Longtemps gardée secrète, cette rumeur, fondée, s’est répandue ces dernières heures parmi les sympathisants anderlechtois où elle a eu l’effet d’un tremblement de terre.

En haut lieu, on souligne depuis un moment déjà vouloir moderniser l’Académie à tous les niveaux. Et l’on fustige le contrat, très élevé de Kindermans. Vu son ancienneté, un licenciement serait terriblement onéreux.

L’expérience de Jean Kindermans, directeur du centre de formation du RSCA depuis près de 20 ans, n’a toutefois pas de prix. Avec, à la clé, une réussite qui n’est plus à démontrer et reconnue dans le monde entier.

Et comme une collaboration avec Peter Verbeke – pressenti pour moderniser le centre de formation – ne coulerait pas de source, le dossier reste très épineux.