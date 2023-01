Au Maroc, cette jeunesse qui brise les tabous

Une nouvelle génération d’activistes marocains se saisit des réseaux sociaux et de nouveaux formats afin de sensibiliser, démystifier et alerter autour de sujets tabous.

Correspondant à Casablanca

Un constat « d’urgence » qui a poussé à « passer à l’action ». Soufiane Hennani, 30 ans, en est persuadé : le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, au Maroc, passe par « revendiquer une masculinité plurielle et déconstruire les concepts de domination et de virilité ». Ce docteur en biologie médicale et militant est à l’initiative de Machi Rojola (« Ce n’est pas de la masculinité », en darija, le dialecte marocain), un podcast sur les violences sexistes qui veut amorcer une déconstruction de comportements masculins nocifs.