Le rideau tombe sur Ansatz der Maschine

sortie le 13/1.

Rappel historique : le 30 juin 1908 vers 7 h 14, une explosion survient en altitude, à proximité de la rivière Toungouska en Sibérie. Aucun cratère n’est découvert, mais la détonation, mille plus puissante que celle d’Hiroshima et perçue jusqu’en Occident, couche les arbres sur 2.000 kilomètres carrés… Cet événement longtemps resté mystérieux (on évoque désormais le plus souvent une collision entre un astéroïde ou une comète et notre atmosphère) a inspiré le Mouscronnois Mathijs Bertel, sans pour autant qu’il n’en tire la bande-son d’un film catastrophe à la Roland Emmerich. Au fil de nouveaux titres et d’anciennes compos revisitées, cet ultime album de son groupe, après 22 ans de parcours, évoque poétiquement notre propre relativité, mêlant douceur folk, néo-classique, le chant éthéré de Sophia Ammann, field recording, le saxo de Nathan Daems (Black Flower) et une touche d’électro (« 656 feet »). Classe !