La couverture de Tintin en Amérique aux enchères

Artcurial expose, à Bruxelles, cette semaine le dessin original de la couverture de Tintin en Amérique, l’un des albums les plus populaires des aventures du petit reporter. Cette pièce de musée sera vendue aux enchères, à Paris, le 10 février, à 19 heures. Il s’agit d’une remarquable encre de Chine, créée par Hergé en 1942, pour la couverture d’une réédition de la version en noir et blanc de l’album. Casterman utilisera le même dessin, en 1946, pour la couverture de l’édition en couleur que nous connaissons aujourd’hui. Les experts estiment l’œuvre entre 2,2 et 3,2 millions d’euros. Elle pourrait battre le record du dessin de bande dessinée le plus cher au monde, détenu depuis 2021 par le projet de couverture du Lotus bleu, un autre incunable du maître belge de la ligne claire, adjugé à 2,6 millions d’euros, soit 3,175 millions d’euros frais inclus.

Exposition de la couverture de Tintin en Amérique, Artcurial Bruxelles, du mardi 10 au samedi 14 janvier, de 10h à 18h, 5 Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles. Entrée libre