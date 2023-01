France: quatre ans et demi, et trois ans et demi de prison pour les Balkany

Patrick Balkany a été condamné à quatre ans et demi de prison, et Isabelle Balkany à trois ans et demi de prison, ainsi que 100.000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale.

A l’issue d’un troisième procès consacré uniquement à la durée des peines, la juridiction a en outre ordonné une confusion totale de ces sanctions avec celles de trois ans d’emprisonnement ferme prononcées dans le volet fraude fiscale de l’affaire Balkany.