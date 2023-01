Les ministres russe et chinois des Affaires étrangères critiquent l’Occident

Sergueï Lavrov et Qin Gang accusent les Occidentaux de se mêler de leurs affaires intérieures et de ralentir leur développement avec des sanctions.

Lors d’un entretien téléphonique, les ministres russe et chinois des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Qin Gang, « se sont unis contre l’Occident », a déclaré, dans un communiqué de presse, le ministère russe des Affaires étrangères.

Pékin et Moscou accusent l’Occident de « se mêler de leurs affaires intérieures », de « ralentir leur développement avec des sanctions » et de « provoquer des conflits avec la Chine et la Russie ». Il s’agissait du premier entretien entre les deux ministres depuis que Qin Gang a pris son poste, en décembre. Lavrov a également invité son homologue à visiter la Russie.

Les deux ministres ont par ailleurs insisté sur la qualité des relations entre les deux pays. Pour rappel, la Chine, contrairement aux pays occidentaux, n’a pas condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie.