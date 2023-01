Agroécologie: Regenacterre redonne vie à la terre agricole trop souvent malmenée

Cette ASBL a été créée pour la promotion d’une agriculture régénérative en Belgique, via le développement de filières spécifiques et une académie qui forme sur le terrain agronomes et agriculteurs qui veulent chouchouter leurs terres.

Si l’agriculture n’est pas vue par tous comme étant à un tournant dans son mode de fonctionnement, certains estiment pourtant qu’il est grand temps de changer de formule et de se pencher beaucoup plus sur ce qui fait son fondement, la terre. Trop longtemps et trop couramment mis à mal par des techniques agricoles qui l’étouffent et des produits phytos qui le tuent à petit feu, le sol nourricier a besoin de souffler et de se renourrir pour mieux revivre.