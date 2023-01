Le Canada, vice-champion du monde des batteries électriques

Pays producteurs de batteries : le Canada désormais au deuxième rang », a titré récemment l’agence Presse canadienne. La société de recherche Bloomberg NEF effectue chaque année un classement des trente pays les plus avancés dans le domaine des batteries électriques. Sans surprise, la Chine est en tête du peloton. Mais elle est immédiatement suivie du Canada, des Etats-Unis, de la Finlande, de la Norvège et de l’Allemagne. La France est classée onzième et la Belgique n’apparaît pas dans la liste.