Pourrai-je «faire le plein» avec mes panneaux photovoltaïques?

Avec les variations actuelles des prix des carburants fossiles et de l’électricité, il devient compliqué de comparer le gain potentiel généré par l’alimentation électrique. Sauf si cette électricité est « gratuite », à savoir produite par ses propres panneaux photovoltaïques – nous ne tiendrons pas compte de leur amortissement ni de l’achat de la voiture dans le cadre de cet exercice.

Produire l’électricité pour alimenter sa voiture, donc ? Deux dimensions sont à prendre en considération : la consommation d’une part, et la production d’autre part, le but du jeu étant de tenter d’équilibrer le tout. Et ce sachant qu’il existe autant de profils que d’automobilistes…