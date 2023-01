Comment l’art et la pop culture peuvent influencer l’institution scolaire

Depuis cette année, les élèves de 1re et 2e primaire sont confrontés à un nouveau parcours culturel et artistique. Pour conduire les élèves à une diversité culturelle, Marc Demeuse et Antoine Derobertmasure (UMons) recommandent à l’école de faire le chemin vers la pop culture.

Qu’ont en commun le champ scolaire et celui de la pop culture ? A priori, pas grand-chose. L’institution scolaire, et plus encore l’enseignement supérieur, tend à opposer la culture dite classique, celle des grands auteurs de la littérature française, à la pop culture, inséparable de la consommation de masse. Alors que le Pacte pour un enseignement d’excellence veut donner plus de place à la dimension culturelle et artistique dans le parcours scolaire, « la pop culture peut conduire les élèves vers des auteurs plus classiques », estiment Marc Demeuse, psychologue et statisticien, directeur de l’Institut d’administration scolaire (INAS) à l’UMons et Antoine Derobertmasure, président de l’Ecole de formation des enseignants de l’UMons. Avec la chercheuse Marie Bocquillon, ils ont publié l’ouvrage L’Ecole à travers l’art et la (pop) culture aux éditions Mardaga.