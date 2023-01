Wallonie Entreprendre: le nouveau guichet unique pour les entreprises

Wallonie Entreprendre (WE) : une appellation pour le coup facile à retenir, mais à ne pas confondre avec une marque de vêtements, qui marque la concrétisation d’une vaste réforme des principaux outils économiques wallons, voulue de longue par le ministre de l’Economie, Willy Borsus (MR).

En l’espèce, la réforme acte donc la disparition de la SRIW, de la Sogepa et de la Sowalfin, pour une structure unique sous forme de guichet unique. « Une prise en charge de l’ensemble des besoins de l’entreprise et de l’entrepreneur au travers d’un interlocuteur unique », comme le précise le descriptif de ce nouvel outil. « Chaque dossier sera suivi par un “account manager” qui sera sa personne de référence », à charge de « construire une vue et une compréhension à 360 degrés sur l’entreprise, ses besoins, les risques encourus et l’impact des services proposés ».