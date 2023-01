L’incroyable hôtel dans lequel va vivre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite: le Portugais y a réservé 17 chambres… dont une suite de 365 m2! (photos)

La démesure continue pour Cristiano Ronaldo. Alors qu’il n’a même pas encore disputé la moindre minute de jeu en faveur de son nouveau club, Al-Nassr, le Portugais fait déjà parler de lui en Arabie Saoudite. Cette fois, c’est pour le lieu dans lequel il va vivre avec sa famille pendant un mois que l’ancien de Manchester United fait les gros titres.

En effet, comme le révèle le Daily Mail, CR7 et ses proches ont emménagé dans un luxueux hôtel, en attendant de se trouver une habitation. Et la star portugaise n’a pas fait les choses à moitié : 17 chambres ont été réservées au Four Seasons Hotel Riyadh, dont une suite de 365 m2 qui s’étend sur deux étages. Ainsi, l’attaquant pourra y vivre entouré de ses proches durant un mois… sans avoir à dépenser le moindre centime. Car, malgré un salaire estimé à 200 millions d’euros par an, c’est le club du Moyen-Orient qui réglera la note (d’environ 280.000 €, tout de même).

Four Seasons Hotel Riyadh

Four Seasons Hotel Riyadh