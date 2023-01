Le plaidoyer d’Edgar Morin pour la paix en Ukraine

A 101 ans révolus, Edgar Morin publie aux éditions de L’Aube un petit ouvrage auquel il tenait beaucoup, De guerre en guerre, dans lequel il tire les leçons de 80 années d’histoire tragique, appliquées à un présent que ne l’est pas moins.

La guerre, l’auteur l’a vécue très jeune, et dans sa chair. En 1942, âgé de 21 ans à peine, il entra dans la clandestinité et devint lieutenant des Forces françaises combattantes, avant d’intégrer, à la libération, la direction de l’Information au sein du gouvernement militaire français en Allemagne – un pays totalement ravagé. Les images de la guerre en Ukraine, avec ses villes détruites, ses immeubles éventrés, ses victimes militaires et civiles et ses réfugiés, ont ainsi rappelé en lui de terribles souvenirs vieux de 80 ans.