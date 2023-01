«Brux-ils Brux-elles»: quand l’UE finance des projets concrets pour sa capitale

L(ag)um, potager planté sur le toit d’une grande surface, rue Gray, récolté et servi un peu plus loin dans les assiettes ; Usquare, transformation des casernes militaires, avenue de la Couronne, en un quartier ouvert, mixte, universitaire mais pas que ; Masui4Ever, installation durable de l’ASBL Zinneke, qui organise notamment la Zinneke Parade tous les deux ans, dans l’ancien atelier du timbre, quartier Masui… Trois projets, parmi de nombreux autres, concrétisés, ces derniers mois, à Ixelles et Schaerbeek, grâce à l’aide des deniers européens.