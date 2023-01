Accord sur le nucléaire: le fédéral et Engie encadrent le redémarrage des réacteurs en novembre 2026

Le comité ministériel restreint (« kern ») a approuvé lundi l’accord négocié avec le groupe énergétique français Engie sur la prolongation de 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, Tihange 3 et Doel 4, a indiqué le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Le gouvernement fédéral et Engie se sont accordés lundi sur les principes qui présideront à la prolongation des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4, ont annoncé lundi le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, au cours d’une conférence de presse.