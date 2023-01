Cameron Puertas, buteur avec l’Union contre Anderlecht: «Je suis un meilleur joueur qu’il y a un an»

Ce dimanche au Parc Astrid, le milieu de terrain suisse avait très faim. Monté au jeu à une demi-heure du terme, c’est lui qui a sonné la révolte en égalisant d’abord, et en délivrant ensuite un assist à Lynen sur le second but saint-gillois. « Cela m’a fait plaisir d’aider l’équipe de cette manière », jubilait-il. « Je me sentais bien à l’échauffement et je voyais qu’il y avait beaucoup d’espace, ce que j’aime bien car je peux ainsi provoquer. »

Cameron Puertas évacuait là une certaine déception. Car, en l’absence de Teddy Teuma, suspendu pour abus de cartons jaunes, il nourrissait le secret espoir de se retrouver titulaire. Mais son coach lui préféra Oussama El Azzouzi. Ce dernier prenant place en sentinelle devant la défense. À charge de Senne Lynen d’animer le jeu un cran plus haut sur l’échiquier « C’est difficile, en tant que joueur, quand tu sais que tu as une chance de jouer mais que tu ne commences finalement pas le match. C’est frustrant mais c’est comme ça, c’est le foot. Ce sont les choix du coach et il faut les respecter. Il faut travailler dur et montrer à l’entraîneur qu’il peut nous faire confiance. »