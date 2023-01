Procès des attentats de Bruxelles: «A Maelbeek, un quart de la charge explosive de Zaventem a fait le même nombre de victimes»

Les enquêteurs du Sedee (déminage) et de la section criminelle de la PJ ont décrit avec émotion mais précision l’état terrifiant dans lequel ils ont retrouvé la station de métro le 22 mars 2016, ainsi que les premières constatations effectuées sur place.

Une tête d’un gris qu’on ne saurait qualifier autrement que de « gris mort ». L’œil droit est pratiquement clos, l’autre file vers la gauche. Mais le visage reste très reconnaissable. Le major Verburg, qui a effectué avec le Sedee (le service de déminage de l’armée) plusieurs descentes sur des scènes d’attentats en Afghanistan, explique à la salle d’audience qu’un terroriste qui a déclenché des explosifs portés à la ceinture ou sur le dos est généralement retrouvé dans cet état. Le tronc disparaît, pulvérisé par le souffle. Seuls restent les bras, les jambes et la tête. Khalid El Bakraoui aurait pu choisir des milliers d’autres chemins mais il a décidé d’en finir là, démembré. En infligeant aux corps d’innocents le même traitement, en tuant, mutilant et blessant. « Très vite, on a compris que c’était ce corps-là qui était l’auteur. » Dans la soirée du 22 mars 2016, une analyse des images de vidéosurveillance puis un comparatif d’empreintes digitales viendront confirmer le nom de l’assassin.