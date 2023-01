L’ancien du Racing Genk Ruslan Malinovskyi quitte l’Atalanta et débarque à l’Olympique de Marseille

Formé au Shakhtar Donetsk et passé par le Zorya Louhansk, Malinovskyi avait évolué à Genk entre janvier 2016 et juillet 2019. Dans le Limbourg, le milieu de terrain avait inscrit 30 buts en 135 matchs et remporté le titre en 2019.

Le milieu de terrain a ensuite marqué 30 buts en 143 rencontres avec l’Atalanta, terminant meilleur passeur de la Serie A en 2021 avec 12 assists.

Malinovskyi compte 51 présences et 7 buts en équipe nationale.