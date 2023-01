Brésil: comment l’extrême droite abîme la démocratie

Si les parallèles entre les événements à Brasilia et l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 sont évidents, l’exercice du pouvoir par l’extrême droite peut abîmer la démocratie de manière plus discrète…

Des bureaux retournés, des vitres brisées, des départs de feu et des dégâts considérables contre des trésors de l’architecture moderne. Des symboles de la démocratie vandalisés. Les images des saccages des partisans de Jair Bolsonaro à Brasilia ont rouvert les plaies du 6 janvier 2021 aux Etats-Unis tant les similarités entre les deux événements – incités par deux anciens présidents d’extrême droite amers, incapables de concéder la victoire au camp adverse – sont fracassantes. Difficile de ne pas tirer des parallèles entre Jair Bolsonaro et Donald Trump, tant l’un s’est ouvertement dit inspiré par le second.