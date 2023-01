Un accord à compléter sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires en 2026

Le gouvernement et Engie sont arrivés à un accord sur la prolongation de deux réacteurs en novembre 2026. Mais ce n’est que le début d’un long chemin : la question du financement des montants élevés de traitement des déchets n’est pas définitivement tranchée.

Le Premier ministre, Alexander De Croo et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, ont annoncé ce lundi un accord entre le gouvernement belge et Engie quant à la prolongation de deux réacteurs, Tihange 3 et Doel 4. « Cet accord est important parce qu’il contribue à assurer notre sécurité d’approvisionnement pour les années à venir », a indiqué le Premier ministre lors d’une conférence de presse.

En fait d’accord, il s’agit plutôt d’un début de négociation. L’intitulé du communiqué de presse évoque en effet un : « Encadrement de la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 » Mais qu’est-ce qui est acquis ?

