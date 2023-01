Bosnie-Herzégovine: les séparatistes serbes affirment leurs objectifs et leurs liens avec la Russie

Les célébrations, ce 9 janvier, de la fondation de la République serbe de Bosnie ont été marquées par des discours politiques vindicatifs. Parmi les revendications, celle du lien indéfectible avec la Russie et son président.

Correspondante à Sarajevo

Comme tous les ans depuis 2007, la République serbe de Bosnie (RS), l’une des deux entités de la Bosnie-Herzégovine, célèbre sa fondation, datant du 9 janvier 1992. Radovan Karadzic, jugé depuis à La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, fut son premier président. En dépit d’avoir été déclarée anticonstitutionnelle, par deux fois, par la Haute cour bosnienne, la commémoration a lieu tous les ans. Elle est un instrument crucial dans l’élaboration de la politique séparatiste de Milorad Dodik, président de l’entité serbe. C’est ce qu’explique Sophie Gueudet, historienne spécialiste de la République serbe de Bosnie : « Plus la confrontation avec les internationaux s’amplifie, plus le 9 janvier gagne en intensité. C’est un marqueur central de la construction de l’identité de la RS comme Etat. »