2022, une année sonnante et trébuchante chez Elsen

C’était la vente publique nº 153 des 9 et 10 décembre. S’y dispersaient près de 2.000 lots de monnaies antiques, mondes grec et celtique, empire romain, Moyen Âge, Belgique, médailles et décorations… On attendait notamment au tournant le lot 1.101, un double florin à piéfort en argent (Anvers, 1600) frappé des bustes cuirassés à large fraise d’Albert et Isabelle, ducs de Brabant (estimé 15.000 €) ; une pièce belge de 40 francs de 1834 au profil de Léopold Ier (estimée 20.000 €) ; ou cet essai de Lavrillier en or (France, IIIe République, 5 francs, 1933), estimée 10.000 €. Les trois, respectivement, se sont envolées à 19.000, 38.000 et 26.000 €.