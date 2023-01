Moby contre le stress

mobyambient

Voilà un disque qui ne raconte que les histoires imaginées par son auditeur. Richard Melville Hall entame en effet 2023 avec… de l’ambient : « J’ai travaillé quasi exclusivement avec de vieilles boîtes à rythmes et de vieux synthés de ma collection, inspiré par mes premiers héros. » Nommément : Brian Eno et Jean-Michel Jarre, Martyn Ware (plus pour son travail sur le son que les chansons de Heaven 17 ou The Human League) et Will Sergeant (pour ses expériences ambient plus que sa guitare dans Echo & The Bunnymen). Résultat ? Des soundscapes minimalistes aux textures discrètes, 16 en tout, pour apaiser l’anxiété, générer un sentiment de paix, une envie de méditer ou de flotter dans l’éther, et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, on est plus proche des compos d’un Vangelis pour Blade Runner ou d’un Biosphere que de la musique pour thérapie psychédélique de Jon Hopkins, mais comme le vintage a la cote…