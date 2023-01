Bruno Angelini, Iggy Pop...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Bruno Angelini, Nearly nothing, almost everything ****

Bruno Angelini est pianiste. Il a composé toutes les musiques de son dernier album avec son Open Land Quartet, Nearly nothing, almost everything. Avec lui, Régis Huby aux violons et à l’électronique, Claude Tamitchian à la contrebasse et Edward Perraud aux percussions. C’est un album magnifique.

Iggy Pop, Every Loser ***

Il fait très Walk Of Fame, le 20e album studio de notre reptile préféré, 75 balais et toujours sévèrement burné (écoutez « Frenzy ») ! Iggy n’a rien perdu de sa verve !