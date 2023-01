En Pologne, une activiste pro-choix sur le banc des accusés

C’est une scène qui se répète depuis des mois, en face du tribunal de district de Varsovie-Praga, sur les rives de la Vistule. Et qui cristallise les tiraillements d’une Pologne clivée quant au droit à l’avortement. « Courageuse comme Justyna », « La solidarité est notre arme » : une nuée de militants – des jeunes femmes, surtout – se rassemble, tambour battant, brandissant des slogans pro-choix. De l’autre côté de la rue, le dispositif est aux antipodes, avec ces incessants pleurs de nourrisson qui fusent des haut-parleurs. Postés à coté d’un camion à l’effigie d’un fœtus ensanglanté, ils ne sont qu’une poignée de militants anti-avortement, mais non moins bruyants. L’objet de la venue des uns et des autres : Justyna Wydrzynska, 48 ans, activiste pour le collectif Aborcyjny Dream Team (ADT).