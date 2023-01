En Grèce, des procès pour décourager les migrations

Envoyé spécial à Mytilène

Hanad Abdi Mohammad portera cette peine jusqu’à la fin de ses jours. Elle risque de l’empêcher d’obtenir le statut de réfugié dans les pays européens car il est accusé d’être un passeur ! », déplore Maître Dimitris Choulis. Le procès en appel de ce Somalien, que lui et son collègue Maître Alexandros Georgoulis défendent, a duré plus de sept heures et les deux ténors du barreau sont déçus. L’exilé sera certes libéré dans quelques jours, après avoir passé plus de deux ans en prison, mais la Cour vient de confirmer sa culpabilité.