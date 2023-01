Brésil: «Si Lula avait été à l’intérieur, ils l’auraient égorgé!»

La violence et la déprédation ont atteint un niveau totalement inédit ce dimanche à Brasilia. Au point que le président Lula va devoir reporter sa priorité, la lutte contre la faim, pour se concentrer sur la défense de la démocratie et la sécurité des institutions.

Envoyée spéciale à Brasilia

Devant le Congrès de Brasilia, les équipes de nettoyage sont arrivées en nombre ce lundi matin, en portant de lourds balais. Pendant plusieurs heures, on entendait le bruit du verre qui est empilé dans de grandes poubelles. Les policiers ne laissent approcher personne et gardent désormais les lieux avec un sérieux qu’on n’avait pas vu la veille. Sur de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit même plusieurs agents des forces de l’ordre qui faisaient des selfies avec des manifestants, tandis que des centaines de personnes occupaient le toit de la coupole du Congrès et qu’on entendait déjà les bris de verre.