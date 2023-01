Prolongation du nucléaire: l’objectif c’est de redémarrer pour l’hiver 2026-2027… mais ce n’est pas garanti

Il aura finalement fallu neuf jours de négociations supplémentaires – la « deadline » avait à l’origine été fixée au 31 décembre dernier – pour permettre au gouvernement de sceller un accord avec le groupe français Engie, l’exploitant du parc nucléaire belge, sur la prolongation de dix ans de la durée d’exploitation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Au cœur des discussions entamées voici des mois – qui se sont encore prolongées ce week-end –, un triple nœud à trancher : quelle sera la date de redémarrage des deux unités – qui seront éteintes respectivement le 1er juillet et le 1er septembre 2025 ; quelle sera la facture maximale finalement supportée par Engie pour le démantèlement futur des centrales et la gestion des déchets radioactifs ; et comment sera répartie la facture des travaux d’amélioration des réacteurs, les risques et les bénéfices de leur exploitation prolongée.