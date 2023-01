La sélection MAD de la semaine

Musical Box

Cirque royal, jeudi 12 janvier

« The Musical Box reproduit parfaitement ce que représente Genesis », assure Peter Gabriel. « Il ne s’agit pas d’un simple tribute band, renchérit Phil Collins. Ils se concentrent sur une période déterminée et reconstruisent celle-ci fidèlement dans un spectacle vraiment théâtral. » Voilà, vous l’aurez compris : adoubés par deux anciens du groupe prog rock anglais, ces Canadiens en forment le seul tribute band officiel. C’est donc toute une époque que leur version live de l’album The lamb lies down on Broadway ressuscitera à Bruxelles.