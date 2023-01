Le Sporting d’Anderlecht est plus que jamais prisonnier de ses finances

Kindermans, le dernier monument de Neerpede poussé vers la sortie

Guère aidé par le VAR, Bram Van Driessche a sérieusement mis Anderlecht en difficulté, dimanche, contre l’Union. Mais les soucis du RSCA dépassent évidemment largement les décisions arbitrales prises lors du derby bruxellois au cours duquel les visités n’ont enregistré que deux tirs cadrés. Les problèmes et le malaise mauves sont bien plus profonds. Il devient de plus en plus difficile d’y voir clair et de comprendre où veulent (vont) en venir les dirigeants anderlechtois qui s’efforcent de voir l’avenir du club à long terme, mais qui sont trop souvent contraints de parer au plus pressé. Prisonniers, le plus souvent, de leurs finances. Jesper Fredberg et Brian Riemer auront décidément bien du mérite à remettre le club sur les rails.