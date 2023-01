«Rien» n’était plus une option

L’accord conclu ce lundi sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, résultat d’un troc déséquilibré entre une entreprise demandeuse de rien et un Etat demandeur de tout, est-il un marché de dupes ?

La saga nucléaire belge n’a pas encore dit son dernier mot. Primo, parce que l’accord conclu ce lundi n’est pas finalisé dans ses moindres détails – une nouvelle étape est ainsi prévue à la fin mars. Secundo, parce que cet accord colmate l’urgence et bétonne in extremis ce qu’il fallait absolument sauver : la sécurité d’approvisionnement en énergie de la Belgique dès l’hiver 2026 et pour les années suivantes.

Il n’est pas question ici d’une véritable stratégie énergétique qui devrait encore occuper et bousculer la Vivaldi. Mais accord il y a, et son symbole le plus évident, martelé ce lundi jusqu’à plus soif par le Premier ministre, tient en une seule phrase : « Les travaux pour la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 commencent demain. » Aujourd’hui donc. Le Graal à l’aune des empoignades des semaines et mois écoulés.