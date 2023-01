La Californie frappée par une «bombe cyclonique», une ville entière évacuée (photos)

Les tempêtes qui s’abattent sur la Californie depuis 10 jours ont poussé lundi les autorités à émettre un ordre d’évacuation dans la ville de Montecito, où vivent notamment le prince Harry et Meghan Markle, et où les coulées de boue menacent de luxueuses villas. Les météorologistes parlent d’une « bombe cyclonique ».

« Au cours des 30 derniers jours, Montecito a subi entre 12 et 20 pouces (30 et 50 cm, ndlr) de pluie selon les endroits, bien au-delà de notre moyenne annuelle de 17 pouces (43 cm, NDLR) », ont rappelé les pompiers sur Twitter. « Cette pluie cumulée expose la communauté à de plus grands risques d’inondations et de coulées de boue. »