Guerre en Ukraine: de violents assauts russes ravagent l’est du pays, «tout est complètement détruit»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué lundi que ses troupes résistaient à « de nouveaux assauts, encore plus violents » à Soledar, près de Bakhmout, ville de l’est de l’Ukraine dont Moscou tente depuis des mois de s’emparer. « Je remercie tous nos soldats qui protègent Bakhmout (…) et les combattants à Soledar, qui résistent à de nouveaux assauts, encore plus violents, des envahisseurs », a lancé le président Zelensky dans son message quotidien.

Soledar, dans la région de Donetsk, est à quelque 15 kilomètres de Bakhmout, ville qui comptait environ 70.000 habitants avant le début de l’offensive russe en février dernier, et qui est désormais l’épicentre des combats.

« Grâce à la résistance de nos soldats là-bas, à Soledar, nous avons gagné du temps supplémentaire et (préservé) des forces pour l’Ukraine », s’est félicité M. Zelensky. « Tout est complètement détruit (…) Tout le territoire de Soledar est couvert de cadavres des envahisseurs et porte les cicatrices des explosions. C’est à quoi ressemble la folie », a ajouté le président ukrainien.

Plus tôt dans la journée, les forces armées ukrainiennes avaient déclaré avoir repoussé une tentative de prise de Soledar, puis que les combats avaient repris.

« Après une tentative infructueuse de l’ennemi de capturer Soledar, (… les Russes) se sont regroupés, ont récupéré des effectifs, transféré des unités d’assaut supplémentaires, changé de tactique et lancé des assauts », a déclaré la vice-ministre de la Défense, Ganna Malyar, sur la messagerie Telegram. « Actuellement, l’ennemi a déployé un grand nombre d’unités d’assaut formées des meilleures réserves du groupe Wagner. Ils marchent littéralement sur les cadavres de leurs propres soldats », a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé de son côté que l’assaut sur Soledar était « exclusivement » mené par des membres de son organisation. Plus tôt encore, les séparatistes prorusses de la région de Donetsk avaient affirmé avoir pris le contrôle du village de Bakhmoutské, à quelques kilomètres de Soledar.