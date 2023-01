Joao Felix tout proche de rejoindre Chelsea: un accord verbal existe entre les deux parties

Chelsea ne reste jamais les bras croisés en période de transferts. Trois recrues ont déjà été annoncées par le club anglais, et une quatrième semble toute proche de rejoindre Londres. Selon The Athletic, Joao Felix va poursuivre la saison chez les Blues.

Le milieu de terrain de l’Alético Madrid et Chelsea ont trouvé un accord verbal pour un prêt dont le montant serait d’environ 11 millions d’euros, ce qui est inférieur aux attentes des Colchoneros. Manchester United et Arsenal étaient également en course pour s’offrir le Portugais, mais ce dernier était plus attiré par le projet des Blues.