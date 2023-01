Alexander De Croo: «Le risque que les lumières s’éteignent est extrêmement faible»

Le gouvernement et Engie sont arrivés à un accord sur la prolongation de deux réacteurs en novembre 2026.

Le Premier ministre Alexander De Croo affirme que, grâce à l’accord avec l’opérateur Engie sur la prolongation de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires, « les chances que les lumières s’éteignent sont extrêmement faibles », a-t-il déclaré dans l’émission De Ochtend sur Radio 1 ce mardi.

Le gouvernement fédéral et l’entreprise énergétique Engie ont convenu lundi de prolonger la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3 de 10 ans, jusqu’en 2035. Les deux parties s’étaient déjà entendues sur une « lettre d’intention non contraignante » en juillet dernier. Ce lundi, les grandes lignes de l’accord ont suivi, ce qui a permis de lancer les préparatifs.

Le Premier ministre fait notamment valoir que l’approvisionnement sera garanti. « Le risque que les lumières s’éteignent est extrêmement faible (…) Il peut toujours se passer quelque chose d’indépendant à la volonté de l’opérateur, mais tout est organisé pour garantir la sécurité de l’approvisionnement. »

La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) a souligné plus tôt dans De Ochtend que la prolongation de la durée de vie est effectivement un processus très complexe, mais l’accord avec Engie est plus qu’une déclaration d’intention, a-t-elle dit. « Il s’agit d’un engagement de toutes les parties pour utiliser toutes les ressources dont elles disposent pour atteindre un objectif commun. »