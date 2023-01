Météo: «Nous basculerons bientôt dans une masse d'air maritime polaire instable», selon l’IRM

La journée de mardi débutera sous un temps généralement sec avec quelques éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Plus tard en matinée, les nuages élevés et moyens deviendront plus nombreux tandis qu’une perturbation abordera l’ouest du pays. Dans l’après-midi, sous un ciel très nuageux, la zone de pluie faible à modérée concernera l’entièreté du pays.

Les maxima seront atteints en fin d’après-midi et oscilleront entre 3°C en Hautes Fagnes et 9°C dans l’extrême ouest du pays.

Mercredi matin, le ciel sera encore très nuageux sur le centre et l’est avec des pluies dans l’est tandis que, l’ouest retrouvera déjà un temps plus sec avec des éclaircies. Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux avec le risque d’une averse éparse. En soirée, une ligne d’averses plus structurée atteindra le pays par l’ouest. Les maxima seront atteints au matin et s’échelonneront de 7 à 11°C.

Jeudi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie. Ces pluies pourraient être assez abondantes. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, devenant modéré à parfois assez fort et parfois même fort à la mer.

Vendredi, le ciel sera encore bien chargé dans l'est avec quelques pluies résiduelles tandis qu'un ciel de traîne se profilera déjà sur l'ouest et le centre. Dans le courant de la journée, des éclaircies, et des passages nuageux parfois porteurs de quelques averses se partageront le ciel. Le risque d'averses sera surtout présent dans la moitié sud-est du pays. Les maxima s'échelonneront entre 5 et 10 degrés, sous un vent modéré à assez fort, et parfois même fort au littoral, de secteur sud-ouest.

Fin de semaine

Samedi, une nouvelle perturbation traversera le pays d'ouest en est. Il faudra donc composer avec de nombreux nuages, de la pluie et un vent soutenu. En fin d'après-midi, on devrait retrouver un temps plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima varieront de 7 à 11 degrés, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort, et jusqu'à fort en bord de mer.

Selon l’IRM, dimanche, nous basculerons dans une masse d'air maritime polaire instable. Des éclaircies se partageraient le ciel avec des passages nuageux, parfois porteurs de quelques averses, En Haute Ardenne, ces averses adopteront un caractère hivernal. Les températures seront en baisse avec des maxima de l'ordre de 6 ou 7 degrés dans le centre.