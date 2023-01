Détention d’Olivier Vandecasteele en Iran: les propos polémiques de Theo Francken

Ce mardi matin, Theo Francken a rédigé un message sur les réseaux sociaux à propos d’Olivier Vandecasteele : « Avec tout le respect pour Olivier Vandecasteele et sa famille, on oublie toujours qu’il ne travaillait plus pour cette ONG, s’est rendu en Iran pour des raisons privées (vente d’un appartement) et contre des avis négatifs de voyage très explicites. Pour que le débat soit complet, il convient également de mentionner ces points », a mentionné le député N-VA. « Une personne qui voyage contre l’avis des Affaires étrangères, en prend la responsabilité. »

Le nationaliste flamand ajoute : « Le gouvernement belge devrait essayer de faire libérer Olivier Vandecasteele, mais l’ensemble du débat mérite d’être nuancé. Le fait que sa famille s’en prenne maintenant violemment à notre parti et nous traite d’égal à égal avec les moudjahidines iraniens est indigne. Je comprends la pression, le stress et les nuits blanches, mais restons corrects. »

Darya Safai mise en cause par la sœur

Si Theo Francken s’explique ce mardi sur le cas d’Olivier Vandecasteele, c’est parce que la sœur de ce dernier, Nathalie, a mis en cause la N-VA dans ce dossier et plus particulièrement la députée nationaliste d’origine iranienne Darya Safai. Si le transfèrement a été bloqué par la Cour constitutionnelle, c’est suite à l’initiative du Conseil national de la résistance iranienne supporté par la N-VA n’hésitent pas à soutenir les proches d’Olivier Vandecasteele, explique Sudinfo. « C’est elle qui s’est élevée contre le transfèrement du terroriste, donc par voie de conséquence contre le retour de mon frère. On devrait faire de mon frère un cas emblématique, une “jurisprudence” ? Mais la diplomatie des otages a toujours existé. Les Etats-Unis le font. Alors pourquoi pas la Belgique ? A cause de Darya Safai et du CNRI », a confié Nathalie Vandecasteele à Moustique.

Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire belge détenu en Iran depuis plusieurs mois, est officiellement accusé d’espionnage par le régime, a appris mercredi la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib au cours d’un entretien avec son homologue iranien.

Mardi dernier, un porte-parole du pouvoir judiciaire avait indiqué qu’un Belge actuellement détenu en Iran était accusé de faits d’espionnage. Olivier Vandecasteele étant le seul Belge présentement emprisonné en Iran, il ne peut logiquement s’agir que de lui.