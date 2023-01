Les «manuels de pédophilie» bientôt punissables, jusqu’à cinq ans de prison

Au Royaume-Uni et en Allemagne, la possession et la distribution de ces manuels sont déjà punissables. Aux Pays-Bas, le ministre de la Justice travaille sur un projet de loi à ce sujet.

La fabrication, la possession et la distribution de manuels de pédophilie contenant des conseils sur la manière d’abuser des enfants, de supprimer les preuves et d’échapper à la police deviendront punissables. C’est ce que rapporte le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), qui a inclus cette disposition dans le projet du nouveau code pénal. Des peines de trois à cinq ans seront appliquées.

« Les manuels pour pédophiles sont répugnants. Ils incitent à l’abus d’enfants et rendent ces derniers particulièrement vulnérables. Par conséquent, il faut intervenir de manière sévère dans ce domaine. En général, une autre infraction a déjà été commise lorsque ces manuels sont découverts et la Justice peut engager des poursuites. Pourtant, il existe un risque d’acquittement, lorsque ces manuels sont formulés de manière voilée et subtile. Il est inacceptable que des personnes qui se livrent à des pratiques aussi malfaisantes puissent échapper aux poursuites »

Le nouvel article du projet de loi criminalise la fabrication et la distribution de contenus destinés à promouvoir les abus sexuels sur mineur. Une définition large a été utilisée pour s’assurer que les manuels sur les abus ne soient pas modifiés à plusieurs reprises. La possession et l’acquisition de ce genre de contenu sont également punissables. La fabrication, la distribution, la possession et l’acquisition de ces manuels sont punies de trois à cinq ans d’emprisonnement ou d’une privation de liberté de deux à quatre ans.