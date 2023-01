En lice – et même candidat numéro 1 – pour racheter des parts du Sporting de Charleroi, Bill Foley s’est retiré du projet et, sauf très improbable retournement de situation, n’investira pas au matricule 22.

L’Américain Bill Foley n’investira pas au Sporting de Charleroi. Favori pour racheter environ 30 % du matricule 22, le propriétaire de Bournemouth ne va finalement pas investir au Mambourg, même s’il était le candidat principal et qu’il bénéficiait d’une exclusivité dans les négociations jusqu’au 15 janvier. Sauf très improbable retournement de situation, Bill Foley ne compte plus injecter d’argent au Sporting parce qu’il estime notamment que les installations du club carolo ne sont pas suffisamment bonnes pour faire progresser les éventuels joueurs en provenance de Premier League dans les meilleures conditions. De plus, d’après nos informations, les événements récents contre Malines auraient quelque peu refroidi également l’Américain de 78 ans.

Cela ne change rien au processus lancé il y a trois mois par PwC et les discussions se poursuivent donc avec les autres candidats intéressés. Pour rappel, il s’agit quasiment exclusivement d’Américains, ainsi que d’un Européen. Si le Sporting espérait pouvoir avancer plus formellement (avec Bill Foley) à partir du 15 janvier, il devra donc probablement patienter un peu plus pour finaliser les transactions.