Investissement au Sporting de Charleroi: voici ce qui a refroidi Bill Foley

En lice – et même candidat numéro 1 – pour racheter des parts du Sporting de Charleroi, Bill Foley s’est retiré du projet et, sauf très improbable retournement de situation, n’investira pas au matricule 22.

L’Américain Bill Foley n’investira pas au Sporting de Charleroi. Favori pour racheter environ 30 % du matricule 22, le propriétaire de Bournemouth ne va finalement pas investir au Mambourg, même s’il bénéficiait d’une exclusivité dans les négociations jusqu’au 15 janvier. Il l’a communiqué via une missive laconique.

Si Bill Foley ne compte plus injecter d’argent au Sporting malgré une visite à Charleroi de ses partenaires anglais récemment, c’est officiellement car il estime notamment que les installations carolos ne sont pas suffisantes pour faire progresser les éventuels joueurs en provenance de Bournemouth dans les meilleures conditions. Les événements contre Malines n’auraient pas forcément plu, non plus, à l’homme de 78 ans au moment de concrétiser sa proposition financière, même si ce n’est pas la raison principale de son retrait.