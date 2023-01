Aleph Quintet, «Shapes of silence»

Igloo Records ; disponible le 13 janvier

Dès le début du premier morceau, justement baptisé Let’s Move, on est emporté. Par le mouvement de la musique, le rythme effréné, les mesures impaires, les couleurs de l’oud, du violon, du piano, l’impulsivité, la virtuosité des musiciens, les lignes de la basse électrique, les impros pleines d’émotions. La musique se calme parfois et on se retrouve alors dans une nappe enivrante ou mélancolique de sons, de saveurs, d’odeurs. Je suis très enthousiasmé par cet album qui réalisé une fusion parfaite entre les différents modes et les différents styles pour en sortir un seul : celui d’Aleph Quintet.