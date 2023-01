Aleph Quintet: «La musique surgit dans le silence et se nourrit du silence»

Akram Ben Romdhane à l’oud, Wajdi Riahi au piano, Marvin Burlas au violon, Théo Zipper à la basse et Maxime Aznar à la batterie. C’est Aleph Quintet. Son très réussi premier album vient de sortir et il le défend le vendredi 20 au Marni.

Aleph Quintet, on l’avait vu à la Jazz Station en septembre 2021. Deux Tunisiens, trois Français, tous vivants à Bruxelles. Il a suffi d‘un voisinage : Marvin entendait jouer du violon arabe à côté de chez lui, il a frappé à la porte, c’était Akram. Bientôt un groupe était lancé, Akram passant à l’oud. Une musique qui résulte de beaucoup de musiques différentes : musique arabe, jazz, tradition manouche ou roumaine. Théo nous avait dit : « Parfois le rythme est infusé dans le bain nord-africain et la mélodie dans le jazz et parfois c’est l’inverse. » Et Akram : « Ce n’est ni du jazz ni de la musique du monde. C’est quelque chose à nous. »